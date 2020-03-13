Депутаты Башкирии намерены штрафовать жителей республики на сумму до 100 тысяч рублей

В пресс-службе Курултая Башкирии сообщили, что депутаты планируют внести изменения в статью 22 Федерального закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». В настоящий момент поправки уже получили положительное заключение Совета законодателей.

Первая поправка предполагает, что граждане и юридические лица обязаны оповещать население близлежащих к их хозяйству населенных пунктов о том, что планируется применять агрохимикаты. Вторая поправка предполагает ответственность за несоблюдение вышеуказанной нормы.

По словам председателя башкирского парламента, для жителей региона сумма штрафа составит от одной до трех тысяч рублей. Для предпринимателей и юридических лиц предусматрен штраф или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Штраф для предпринимателей может составлять от пяти тысяч до 30 тысяч рублей, для юрлиц – от 20 тысяч до 100 тысяч рублей.