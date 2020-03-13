Части советской ракеты-носителя «Циклон-3» разлетелись в космосе

Специалисты из США внесли в список космических объектов 78 из них, сообщает газета «Известия» 13 марта.

Все части взорвавшейся ракеты находятся на высоте 599-1819 километров. Расстояние между ними составляет сотни километров. Пока данных о столкновениях между ними не поступало.