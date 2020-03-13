Части советской ракеты-носителя «Циклон-3» разлетелись в космосе
Вчера, 15:22ОбществоФото: piqsels.com
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Обломки третьей ступени ракеты-носителя времен СССР «Циклон-3» разлетелись в космическом пространстве. Взрыв объекта произошел 12 февраля.
Специалисты из США внесли в список космических объектов 78 из них, сообщает газета «Известия» 13 марта.
Каждому обломку присвоен отдельный номер.
Все части взорвавшейся ракеты находятся на высоте 599-1819 километров. Расстояние между ними составляет сотни километров. Пока данных о столкновениях между ними не поступало.
После взрыва «Циклона-3» американские военные взяли обломки под наблюдение.
Ракета-носитель запускалась в космос с 1977 по 2009 год.
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