В Уфе чиновники мэрии города встретятся с обманутыми дольщиками

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Они попытаются оказать содействие в решении жилищных проблем.
Ирек Ялалов на оперативке дал поручение заместителю главы администрации по вопросам строительства, транспорта и архитектуры в ближайшие две-три недели встретиться со всеми группами «обманутых дольщиков» и проехать по всем проблемным объектам в Уфе.
Думаю, встречи с обманутыми дольщиками позволят актуализировать эту информацию, помогут выявить первоочередные задачи, которые нам необходимо решать совместно с республиканскими властями, Госстроем РБотметил Ирек Ялалов.
Планируется расписать шаги по решению проблем в подробной «дорожной карте». Подробнее о всех массовых акциях обманутых дольщиков вы можете почитать в нашем материале.
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