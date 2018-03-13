В Уфе чиновники мэрии города встретятся с обманутыми дольщиками

Ирек Ялалов на оперативке дал поручение заместителю главы администрации по вопросам строительства, транспорта и архитектуры в ближайшие две-три недели встретиться со всеми группами «обманутых дольщиков» и проехать по всем проблемным объектам в Уфе.

Думаю, встречи с обманутыми дольщиками позволят актуализировать эту информацию, помогут выявить первоочередные задачи, которые нам необходимо решать совместно с республиканскими властями, Госстроем РБотметил Ирек Ялалов.