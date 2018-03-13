Бывший прокурор подтвердил непричастность Резника к «русской мафии»

Как сообщает издание «Интерфакс», информацией о непричастности подозреваемых россиян поделился адвокат Резника Александр Гофштейн. Он заявил, что Национальная судебная коллегия, которая уходила на недельный перерыв, вновь начала разбирательство в отношении обвиняемых. Сообщается, что их задержали во время операции «Тройка», в рамках которой с 2008 по 2009 год была ликвидирована так называемая «Тамбовско-Малышевская» группировка русской мафии. Следствие уверено, что она действовала на территории Испании со второй половины 90-х годов.

На скамье подсудимых оказались 16 человек из 25 обвиняемых. О нахождении остальных девяти нет никакой информации. Сообщается, что среди беглецов находится предполагаемый лидер группировки Геннадий Петров, а также его главный сообщник Леонид Христофоров.

Александр Гофштейн рассказал, что адвокат жены Резника обратился к Луису Морено Окампо и попросил его провести собственное расследование. Он предстал перед судом по просьбе защиты бывшего председателя комитета по финансовым рынкам и кредитным организациям российской Думы Владислава Резника.

По словам Окампо, зимой 2015 года он прибыл в Москву для того, чтобы встретиться с генеральным прокурором России. По словам бывшего прокурора Международного уголовного суда, тот обращал особое внимание на различные сложности в расследовании происхождения средств Резника и его жены. Сразу после этого Окампо направился в Лондон, где заказал профессиональную экспертизу – она могла показать, был ли Резник тем самым человеком, который фигурировал в записи телефонного разговора с Петровым в 2009 году, где шла речь о какой-то подозрительной миссии.