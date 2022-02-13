В Уфе при ремонте дорог будут применять современные материалы и новые технологии

В числе применяемых технологий — метод холодного ресайклинга и проектирование асфальтобетонных покрытий по методу «Superpave», которые ранее зарекомендовали себя в работе по улучшению качества дорог в республике.

В этом году большая часть дорог Уфы будут ремонтировать в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В перечне объектов — 16 участков улиц. По всем объектам уже определены подрядные организации — их будет девять, с ними заключены муниципальные контракты. По словам замначальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений уфимской администрации Ильшата Фахрутдинова, в ремонтных работах будут примяться современные материалы и новые технологии. В частности, при ремонте будет использована технология проектирования асфальтобетонных покрытий по методу «Superpave», который зарекомендовал себя при экстремальных температурах и интенсивных транспортных нагрузках. В зависимости от интенсивности движения на ремонтируемом участке и погодных особенностей местности удается рационально подобрать наиболее оптимальный состав асфальтобетонной смеси. Кроме этого, на участке от ул. Ленина до ул. Карла Маркса по бульвару Ибрагимова будет применен метод холодного ресайклинга. Он заключается в измельчении и перемешивании существующего асфальтобетонного покрытия и слоя нижележащего материала с добавлением связующих материалов. В результате получается прочное однородное дорожное основание, на которое позже укладывается новое асфальтобетонное покрытие. Преимущество такого решения состоит в увеличении несущей способности дорожной одежды для проезда крупногабаритного транспорта и, что важно, увеличении межремонтных сроков. По этой технологии в Уфе ранее ремонтировали Бирский тракт, ул. Сипайловскую и Парковую, а также бульвар Хадии Давлетшиной. — На этих участках работы будут выполняться под титулом «ремонт», то есть это снятие верхнего изношенного слоя асфальта, замена бордюра, ремонт или обустройство тротуара, укладка нового асфальтобетонного покрытия в существующих границах автодороги. У предприятий дорожного хозяйства имеются в наличии вся необходимая техника, современное оборудование и квалифицированные кадры, — подчеркнул Ильшат Фахрутдинов. Как отмечают специалисты, использование обозначенных технологий способствует улучшению и повышению качества автодорог в республике.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter