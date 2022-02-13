В 2022 году на строительство новых улиц и дорог в Уфе выделят 7,2 миллиарда рублей

В числе проектов на этот год — завершение реконструкции транспортной развязки на пересечении пр. Салавата Юлаева и ул. Заки Валиди и старт капитального ремонта старого арочного моста в створе ул. Воровского. Также в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» идет строительство путепровода через ж/д пути и автодороги в Зинино и Нагаево, которое планируется завершить в середине 2023 года.