Служба занятости Башкирии переходит на платформу «Работа в России»

В настоящее время на сайте размещено более 32000 вакансий и 6000 резюме из Башкирии.

На портале «Работа в России» представлены 1,55 млн доступных для трудоустройства рабочих мест. В том числе по Башкирии — более 32 тыс. различных вакансий от 17 тыс. работодателей. Что касается соискателей, то от республики размещено 6 тыс. резюме. Об этом сообщили в министерстве семьи, труда и соцзащиты РБ. С помощью ресурса можно размещать и тестовые задания, просматривать отклики и приглашать на собеседования. — Использование Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России», организованной в рамках нацпроекта «Демография», обеспечивает качественное предоставление госуслуг, в том числе в электронном виде. Для соискателей это сокращает время поиска работы, для работодателей — работников, — считает первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Юрий Мельников. В рамках цифровизации в сфере занятости портал постоянно развивается. С 1 июля 2021 года он является федеральной государственной информационной системой, где будут представлены практически все госуслуги в сфере занятости. Башкирия стала одним из 19 пилотных регионов России, которые с ноября 2021 года перешли на предоставление услуг гражданам и работодателям в электронном виде. Ежедневно на портале размещается более 30 тыс. новых вакансий по всем регионам России от центров занятости, прямых работодателей и кадровых агентств.

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