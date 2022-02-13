Назад, в эпоху советского дефицита: зачем России нужна внесудебная блокировка сайтов

В Госдуме рассматривают законопроект, который позволит блокировать сайты конкурентов без суда. В результате под угрозой оказались все интернет-товары и услуги.

В прошлом году в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому предполагается до суда блокировать сайты, предлагающие БАДы, витамины и другую пищевую продукцию, если у них нет сертификации в России (международные сертификаты значения не имеют). Инициативу отправили на доработку, но на главный вопрос специалисты отвечают противоречиво: с одной стороны, авторы закона говорят, что по новым схемам можно заблокировать только отдельные страницы маркет-плэйсов, а программисты утверждают, что это практически невозможно — «ляжет» весь сайт. Как утверждают эксперты, борьба с конкурентами из-за рубежа — только прикрытие для более масштабных предпринимательских интересов. В конечном счете, вместо того, чтобы работать над балансом между ценой и качеством, отечественный бизнес просто будет вытеснять более выгодную для потребителя заграничную продукцию. И фактически выбора просто не останется — кушайте, что дают, и радуйтесь. По мнению экспертов, этот закон выгоден, в первую очередь, недобросовестным бизнесменам, которые смогут блокировать остальных. Закон сделает поток таких «доносов» легитимным. При этом в России даже нет собственного производства витаминов. Эксперты считают, что под угрозой блокировки оказываются все иностранные маркет-плэйсы, поскольку наверняка у одного из миллионов товаров там может не быть российской сертификации. Подробнее — в материале «Новых известий».

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