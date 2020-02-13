Журналистка из Финляндии рассказа о питании российских школьников в России

В день её визита учащихся в обед кормили борщом, а также макаронами с котлетой. По словам журналистки, питание каждого школьника стоит около 2 евро или примерно 137,5 рублей, сообщает газета «Известия».

Крунвалль отметила, что приятно удивлена порядку в столовой. Каждый ученик сначала вымыл руки и только потом сел за стол. Кроме этого, она подчеркнула эффективность работы системы дежурств, когда несколько человек из одного класса помогает подавать еду другим ученикам.

Журналистка рассказала, что за столом дети не только едят и общаются, но и учатся культуре питания, в том числе обращению со столовыми приборами.