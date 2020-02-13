Жмитесь крепче: в Уфе появятся новые микроавтобусы для соцнужд
Вчера, 10:03ОбществоНадежда ВалитоваФото: http://glavarb.ru
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Глава региона ознакомился с новыми транспортными средствами отечественного производства.
Сюжеты: Фотофакт
В частности, речь идет о школьных автобусах и транспорта для маломобильных граждан, реанимации на колесах и мобильных фельдшерско-акушерских пунктах.
Социальные учреждения республики в ближайшее время оценят эти микроавтобусы и, в случае, если их признают эффективными и надежными, они станут повсеместными и будут проведены новые закупки на их дальнейшее приобретение. Все автобусы «Группы ГАЗ».
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