Жмитесь крепче: в Уфе появятся новые микроавтобусы для соцнужд

В частности, речь идет о школьных автобусах и транспорта для маломобильных граждан, реанимации на колесах и мобильных фельдшерско-акушерских пунктах.

Социальные учреждения республики в ближайшее время оценят эти микроавтобусы и, в случае, если их признают эффективными и надежными, они станут повсеместными и будут проведены новые закупки на их дальнейшее приобретение. Все автобусы «Группы ГАЗ».