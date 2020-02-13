«Здравчас»: глава Башкирии сам займется «Зеленой Рощей» и усилит контроль за врачами
Радий Хабиров сделал несколько серьезных заявлений в рамках правительственного совещания в формате «здравчаса».
Сегодня, 13 февраля, в Доме Республики в Уфе состоялся очередной «здравчас», посвященный медицинским темам. Подробности сообщили в пресс-службе главы РБ,
Одной из низ стала ситуация вокруг уфимского санатория «Зеленая Роща», жалобы по данному вопросу в последние месяцы в изобилии поступают на имя главы республики. Радий Хабиров заявил, что исправлять ситуацию в санатории будет сам.
Как сообщила начальник управления главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская, количество просьб не закрывать лечебные учреждения, включая роддома в небольших городах и посёлках, сейчас заметно выросло. По этому вопросу у Радия Хабирова оказалось свое мнение.
Он считает, что правильнее растолковать населению, что по хорошим дорогам проще добраться в районную больницу и попасть на прием к высококвалифицированным врачам. Тем не менее, по мнению Хабирова, каждый подобный случай стоит рассматривать индивидуально. Поэтому теперь он будет по каждому подобному объекту принимать решения сам.
Помимо этого, глава региона велел минздраву смелее защищать врачей от несправедливых жалоб. Однако в случае подтвердившихся сигналов виновных нужно строго наказывать.
Что касается решения кадровой проблемы в медучреждениях, Радий Хабиров посоветовал главам муниципалитетов не надеяться на соцсети, а лучше пофамильно знать «своих» выпускников медицинских вузов и колледжей и тесно работать с ними, не забывая о мерах поддержки молодых специалистов.