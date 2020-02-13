«Я думала, у вас все более строго»: Радий Хабиров показал восьмикласснице кабинет

В рамках акции «Новогодняя цепочка дружбы» школьница из Уфы Елена Казанцева пожелала побывать в рабочем кабинете главы республики. Накануне ее новогодняя мечта исполнилась – вместе со своей мамой они побывали в гостях у главы региона.

Радий Хабиров вместе с супругой Каринэ рассказали о том, чем занимаются в течение рабочего дня, как устроен распорядок дня и какими качествами надо обладать, чтобы управлять Башкортостаном.

Девочка призналась, что больше всего ее заинтересовали в кабинете книги.

«Истории родного края, страны посвящено много книг в кабинете, но я думала, что в кабинете главы все как-то более строго. Оказалось, нет», - поделилась впечатлениями девочка.

Радий Хабиров подарил ей на память книгу Мустая Карима «Долгое-долгое детство», изделия изделия ручной работы башкирских мастеров и пожелал успехов в учебе.