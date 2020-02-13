В Совфеде собираются предложить ввести штрафы для шумных соседей

После принятия таких поправок, нарушать покой соседей шумом нельзя будет с 13:00 до 15:00, с 19:00 до 9:00, в воскресенье и нерабочие праздники.

Телеграм-канал «Мейстер» отмечает актуальность этого вопроса, которая связана с плохой шумоизоляции многих российских жилых домов. Но эта проблема лежит не только в законодательной плоскости, но и сопряжена с практической реализацией нынешних норм. В издании напомнили, что сегодня привлечь шумных соседей к ответственности можно только посредством экспертизы уровня шума, поэтому в нынешнем виде этот механизм пока что не способен эффективно работать.