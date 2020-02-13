В детсаде №12 в Уфе пресекли поборы после жалоб родителей
Вчера, 14:06ОбществоНадежда ВалитоваФото: Pixabay
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Благодаря вмешательству прокуратуры удалось избежать постоянных поборов в дошкольном учреждении.
Сотрудники детсада регулярно в течение всего 2019 года просили сдать деньги родителей на краски, посуду, канцелярию, игрушки и даже хозтовары. Родители были также вынуждены оплачивать охрану садика. Не выдержав постоянных требований по сбору средств, родители решили обратиться в прокуратуру региона.
Началась проверка, которая выявила многократные нарушения и постановила – в детском саду действительно есть поборы.
Сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности, а родителям напомнили, что все пожертвования должны быть добровольными, а их детям гарантировано бесплатное образование по закону.
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