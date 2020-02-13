«Толчок для новых идей»: на сайте мэрии Уфы появилась реклама проституток из Сочи

Сегодня, 13 февраля, разразился большой скандал вокруг официального сайта администрации Уфы. Журналисты портала Ufa1 невзначай наткнулись на нем на странную информацию об интимных услугах сочинских жриц свободной любви.

В последнем абзаце новости об открытии нового арт-объекта возле уфимского ТРЦ «Планета» вдруг обнаружилась исчерпывающая информация о пользе «разнообразия в сексуальном плане, которое дает хороший толчок для новых идей в бизнесе и личной жизни». Дальше в тексте якобы устами главы отдела координации торговли администрации Октябрьского района Венеры Колпаковой сообщалось, что «удовлетворенный мужчина готов свернуть горы и работать сутками на результат». Затем красовалась ссылка на сайт с ценами за услуги индивидуалок из Сочи.

Озадаченные журналисты обратились за разъяснениями в пресс-службу мэрии. После этого сомнительные подробности из благопристойной новости об арт-объекте «Девушка» были стерты.

Сколько данная новость с сексуальными добавлениями провисели на сайте и какое количество читателей успело ее прочитать, сложно понять, поскольку исходный текст об арт-объекте был опубликован еще 17 сентября прошлого года.

Под вечер представители администрации города уведомили СМИ, что виной всему стали неизвестные хакеры, которые вмешались в работу официального интернет-ресурса и обещали усилить меры зашиты сайта.