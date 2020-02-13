Тайна про 101 ПДК: в Башкирии активисты «Сибай, дыши!» снова заявили о кознях властей

Сегодня, 13 февраля, активисты сообщества «Сибай, дыши!» опубликовали очень эмоциональный пост, содержащий серьезные претензии к муниципальным и региональным властям.

Так, по сведениям общественников, в течение полугода, с 11 декабря 2018 года по 30 мая 2019 года, имели место 85 случаев превышения максимально допустимых среднесуточных концентраций диоксида серы.

- Применив элементарные математические навыки, получаем следующие результаты: 171 (количество дней) / 85 дней с/с превышений = 2,01. То есть, по сути, каждый второй день в течение полугодия был отравлен, буквально через день фиксировалось превышение среднесуточных концентраций ПДК отравляющих веществ! – говорится в обращении активистов.

И еще один шокирующий факт от общественников: 12 января 2019 года было зафиксировано превышение ПДК диоксида серы от 17,5 до 101,5 раза. Это был, на первый взгляд, обычный субботний и посленовогодний день, который многие провели на улице. Однако делать это в Сибае, как теперь выясняется, было крайне опасно! При этом никто так и не предупредил население о такой серьезной опасности – ни муниципалитет, ни эксперты, ни представители УГОКа.

- Даже ребенку понятно, что 101 ПДК не исчезнет за 5 минут! Это не «незначительное краткосрочное ничегонезначащее и непонятнооткудавзявшееся». Это очень серьезное и страшное превышение рядом с чьим-то домом, - бьют в набат активисты «Сибай, дыши!». – Однако нам не дали ни малейшего шанса избежать опасности!

При этом, активисты располагают данными о том, что Роспотребднадзор предупредил администрацию Сибая о возникшей опасности, как и Единую диспетчерскую службу, а те, в свою очередь, должны были оповестить население. Но на деле ничего подобного не случилось, до горожан тревожную информацию так и не довели.

Кстати, мы проверили наши публикации за 12 января прошлого года. Там есть публикация со ссылкой на Роспотребнадзор с извещением о превышении ПДК, но речь идет о ситуации с 29 декабря 2018 года по 9 января 2019 года. Об измерениях за 12 января речи нет. Скорее всего, это означает, что такие данные действительно не были опубликованы в открытом доступе.

По данным общественников, в тот же период, помимо разовых превышений диоксида серы, были зафиксированы превышения по следующим веществам: диоксид азота, сероводород (до 400 ПДКмр), углерода (сажи – до 5,39 ПДКмр), бензапирен (5 ПДКсс), оксид никеля (до 1,12 ПДКсс), диоксид серы (140 ПДКсс). Но и эта информация год назад оказалась никому из сибайцев недоступна. - А мы для них провокаторы только потому, что требуем ответа за преступное сокрытие и нарушение наших конституционных прав! – заявляют представители сообщества «Сибай, дыши!».

Они напомнили, что на 10 часов утра 18 февраля назначено судебное заседание по факту сокрытия Роспотребнадзором 52 ПДК диоксида серы 2 января 2019 года.

- Это сокрытие информации от жителей Сибая, несмотря на нашу публикацию в октябре 2019 года, осталось без внимания властей. Никто не дал комментариев. Естественно, никто не наказан. И даже никто не пытался разобраться,- комментируют общественники.

Они приглашают всех неравнодушных прийти в суд.

Напомним, башкирский город Сибай прославился на весь мир чуть больше года назад, после того, как стало известно о том, что из недр Сибайского карьера в город в гигантских количествах поступает ядовитый смог. Проводить замеры в разных районах города и информировать население о состоянии воздуха в прямом эфире власти начали значительно позже.