Путин встретился с рабочей группой по изменениям в Конституции

Закон отметили, что она была насыщенной и деловой.

Основной итог: внесена ясность в процедуру принятия поправок, а также в общероссийское голосованию. Путин отметил, что именно голосование будет иметь решающий характер, сообщает телеграм-канал «Мейстер».

Участники предложили несколько десятков дополнений к поправкам. Часть из них касаются конституционного строя страны, например, особенностей самоуправления в Москве и Санкт-Петербурге. И если этот вопрос обсуждается уже много лет, то другие являются достаточно новыми. Например, Национальная медицинская палата предлагает установить общенациональную систему здравоохранения в РФ. Соответствующую инициативу предложил Леонид Рошаль. Для создания системы понадобится изменить пять статей Конституции.