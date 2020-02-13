Прозрачные пенсионные: НПФ начали открывать данные о составе своего инвестпортфеля

Негосударственный пенсионный фонд «Сафмар», входящий в одноименную финансово-промышленную группу Михаила Гуцериева, одним из первых в России раскрыл данные о составе инвестиционного портфеля по эмитентам, сообщает Regnum. В России через полтора года вступит в силу закон, который обязывает негосударственные пенсионные фонды (НПФ) раскрывать структуру своих портфелей вплоть до эмитентов, в бумаги которых вкладываются сбережения клиентов. Не дожидаясь 1 июля 2021 года, НПФ «Сафмар» одним из первых среди частных фондов раскрыл свои данные. Теперь все желающие могут увидеть, в какие активы и бумаги каких компаний инвестирует НПФ.

Для чего нужна прозрачность

Сегодня в России официально работают 47 негосударственных пенсионных фондов. Они управляют пенсионными сбережениями в размере 4,3 триллиона рублей. Эти средства НПФ могут вкладывать в инструменты фондового рынка, но за их действиями пристально следит регулятор – Банк России. В 2019 году Центробанк обязал НПФ раскрывать данные о своих инвестициях не только регулятору, но и всем клиентам – нынешним и потенциальным. Это сделано для того, чтобы люди точно знали, что их сбережения не вкладывают в малодоходные активы. Иными словами, если до сих пор на сайте НПФ гражданин мог лишь увидеть, что его сбережения инвестируют в некие «акции», то теперь он сможет посмотреть, в акции каких компаний вкладывают его деньги и сколько процентов эти бумаги могут принести в перспективе. На сегодня лишь 8 негосударственных пенсионных фондов добровольно «раскрыли карты». Среди крупных – только НПФ Сбербанка и «Сафмар». При этом «Сафмар» можно считать первым большим частным НПФ, раскрывшим свои данные, ведь Сбербанк по сути – государственный НПФ.

«Мы считаем, что такая прозрачность важна для наших клиентов: они могут видеть все инвестиционные решения, которые принимает фонд, оценивать качество портфелей и то, как оно менялось за последние несколько лет. Такая информация нужна в том числе и при выборе НПФ», - говорит генеральный директор НПФ «Сафмар» Денис Сивачев.

Раскрытие данных НПФ повысит доверие к пенсионной отрасли

К сожалению, недавняя пенсионная реформа и непредсказуемость самой пенсионной политики значительно подорвали доверие граждан к пенсионной системе в целом. Многие попросту перестали верить государству, при этом отдавая ему значительную часть своих ежемесячных доходов в надежде получить их в старости. Хороший выход – заключение договора негосударственным пенсионным фондом. Раскрытие информации по ценным бумагам и активам, в которые инвестируют НПФ, позволит укрепить доверие к ним, говорят эксперты. «Безусловно, это важное событие для отрасли: раскрытие НПФ портфелей по эмитентам повысит доверие к ней, сделает ее более прозрачной. Очевидно, что такая информация должна заинтересовать в первую очередь аналитиков рынка, а также продвинутых клиентов», - считает гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев.

А у вас портфель качественный?

Эксперты и аналитики фондового рынка проверили данные на сайте НПФ «Сафмар», чтобы выяснить, насколько качественные инструменты инвестирования выбирают управляющие этого фонда. По словам директора по инвестициям «Сбербанк управление активами» Рената Малина, портфели «Сафмара» достаточно сбалансированы. «В них присутствуют различные классы активов, которые разрешены для инвестирования законодательством, в том числе акции. В этом году мы ждем от них хороших результатов, их доля вполне оправдана», - говорит эксперт.

С ним согласен директор по инвестициям ТКБ «Инвестмент партнерс» Владимир Цупров. По его словам, портфели «Сафмар» почти целиком состоят из рыночных инструментов и бумаг высоколиквидных и надежных компаний. «Это значит, что там нет каких-то скрытых инвестиций в интересах группы лиц. Это известные ценные бумаги, за исключением буквально нескольких эмитентов, которые так или иначе аффилированы с НПФ», - говорит Цупров.