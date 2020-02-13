Мишустин поддержал инициативу «Единой России» о снижении ипотечных ставок

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал предложение «Единой России». Он поручил правительству подготовить предложения об уменьшении ипотечной ставки как минимум до 8%. Президент России Владимир Путин ясно дал понять, что ждет от нас конкретных шагов в этом направлении, добавил Мишустин во время заседания кабинета министров.

Турчак пояснил, что в сегодняшнем виде ипотека является «кабалой». Несмотря на то что постоянно снижается ключевая ставка, банки не торопятся уменьшать свои ставки по кредитам. Так, в 2019 году среднее значение ставки по ипотечному кредиту составило 9,9%. Однако ее реальный размер приближался к 12%. В результате за прошлый год было выдано на 13,8% меньше ипотечных кредитов. Он подчеркнул, что все это происходит в условиях снижения инфляции и ключевой ставки ЦБ РФ, сообщает сайт партии «Единая Россия».

Турчак напомнил присутствующим, что Центробанк 7 февраля снизил ключевую ставку до рекордно минимального значения — 6%. Несмотря на то что крупные банки тоже снизили ставки до 8%, они все равно являются сильно завышенными, считает секретарь Генсовета партии. По его мнению, сегодня сложились благоприятные условия для снижения ипотечных ставок до 5–6%. И прежде всего это касается банков с госучастием. Ведь они занимают до 80% данной ниши рынка. Если такое снижение произойдет, число семей, которые смогут позволить себе ипотеку на покупку жилья за 3 миллиона рублей, увеличится как минимум на 13%. Турчак подчеркнул, что благодаря этому улучшат свои жилищные условия тысячи россиян.

Партия будет добиваться уменьшения ставок по ипотеке. Этот вопрос будет подниматься в правительстве и Центробанке. Зарабатывать миллионы на простых людях — неприемлемо и аморально, добавил Турчак.

В понедельник, 10 февраля, «Единая Россия» внесла в Думу проект поправок о средствах маткапитала. В документе содержатся пункты, озвученные в ходе Послания Федеральному собранию российским президентом Владимиром Путиным.

Поправки предусматривают продление действия программы материнского капитала до конца 2026 года. Кроме этого, его сумма будет ежегодно индексироваться. Маткапитал в размере 466 617 рублей с начала января 2020 года будет выдаваться семьям уже при рождении первенца. А при рождении либо усыновлении второго и последующих детей каждая семья получит по 616 617 рублей. Кроме этого, сократится до 15 дней срок рассмотрения документов на выдачу материнского капитала.

Турчак подчеркнул необходимость того, чтобы все предложения Путина начали работать на практике как можно скорее. А за тем, чтобы во время работы на местах не возникало бюрократический волокиты, будут следить сотрудники региональных отделений «Единой России».

Жители Башкортостана, как и другие россияне, очень озабочены проблемами улучшения жилищных условий. Как отметил депутат Горсовета Уфы от «Единой России», по совместительству руководитель уфимского филиала банка «Открытие» Айдар Зубаиров, на эту проблему самое большое влияние имеют цены на жилье и размер ипотечной ставки. При этом стоимость квартир в новостройках можно снизить с помощью комплексного застраивания, ведь это значительно удешевляет затраты на коммуникации.

Однако вопрос со снижением процентных ставок можно решить лишь путем субсидирования. Для этого действует несколько программ: ипотека для военных или многодетных семей. Если «Единая Россия» будет ставить вопрос субсидирования процентных ставок за счет бюджета на федеральном уровне, этот вариант станет наиболее приемлемым, подчеркнул Айдар Зубаиров.

Он рассказал также, что 2018 год стал рекордным по выдаче ипотеки в регионе. Однако в 2019 году ставка повысилась и спрос на ипотечные кредиты несколько упал. Благодаря региональной программе «Жилстройсбережения», действующей с 2014 года, граждане имеют возможность на выгодных условиях сделать накопления на первоначальный взнос по ипотеке. Согласно программе, гражданину необходимо открыть накопительный жилищный вклад на срок от трех до шести лет в одном из банков-партнеров. Тогда к ежемесячному взносу из регионального бюджета будет начисляться премия в размере 30%.