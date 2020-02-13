Минобороны России рассекретило документы касающиеся освобождения Будапешта

Документы были выложены к 75-й годовщине освобождения Будапешта. Эксперты отмечают, что многие из документов, представленных Центральным архивом Минобороны, уникальны.

Среди рассекреченных материалов допрос одного из высших государственных чиновников, перешедшего на сторону освободителей и показания пленного венгерского генерала Габора Герлоци. Также представлено множество фотографий разрушенного Будапешта и данные о зверствах нацистов. сообщает rns.online.