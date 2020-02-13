Минобороны России рассекретило документы касающиеся освобождения Будапешта
Вчера, 19:10ОбществоФото: pixabay.com
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На сайте Министерства обороны появились ранее секретные документы, рассказывающие об освобождении венгерской столицы от гитлеровцев.
Документы были выложены к 75-й годовщине освобождения Будапешта. Эксперты отмечают, что многие из документов, представленных Центральным архивом Минобороны, уникальны.
Среди рассекреченных материалов допрос одного из высших государственных чиновников, перешедшего на сторону освободителей и показания пленного венгерского генерала Габора Герлоци. Также представлено множество фотографий разрушенного Будапешта и данные о зверствах нацистов. сообщает rns.online.
В Министерстве обороны подчеркнули, что рассекречивание архивов направлено на охрану и защиту исторической правды о роли советского народа во Второй мировой и Великой Отечественной войнах.
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