Глава Башкирии подарил ветерану войны телевизор и встретился с дедом Ляйсан Утяшевой

В ближайшее время в районе на основе уже действующего кооператива должен появиться комбинат по переработке молока и сливочного масла, объем которого составит примерно 3 тонны в сутки. Общая сумма инвестиций – около 17,6 млн рублей.

Глава республики посетил местную пекарню-магазин, которая пользуется большим спросом у населения. Предприниматель планирует открыть новый цех – склад для хранения около 100 тонн муки, приобрести новые хлебопекарные печи. Объем инвестиций – 18 млн рублей.

В селе Шафраново глава республики посетил мемориальный комплекс – братскую могилу участников нескольких войн, где захоронены 373 человека. Ветерану Великой Отечественной войны Радий Хабиров подарил телевизор и пригласил его на Парад Победы в Уфе 9 мая.

Кроме того, во время посещения одного из спортивных объектов он встретился с дедушкой знаменитой гимнастки, телеведущей Ляйсан Утяшевой.