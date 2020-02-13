Глава Башкирии обсудил с учеными тему Куштау по просьбе Юрия Шевчука

Сегодня, 13 февраля, в Дом Республики в Уфе на встречу с главой Башкирии Радием Хабировым были приглашены ученые и политики, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся вокруг шихана Куштау. Об этом сообщила пресс-служба главы РБ.

По данным журналистов, Радий Хабиров сообщил приглашенным, что встреча состоялась, в том числе, как выполнение его обещания, данного лидеру группы ДДТ Юрию Шевчуку во время его недавнего приезда в Уфу.

На фотографиях видно, что во встрече приняли участие такие известные люди, как профессор Марс Сафаров, бывший глава «Башнедр» Расих Хамитов, геолог Исхак Фархутдинов, ученый-биолог Уфимского федерального исследовательского центра РАН Василий Мартыненко, глава минэкологии Башкирии Урал Искандаров, председатель Совета директоров «Башинформа» Ростислав Мурзагулов, депутат и лидер партии «Зеленые» Руфина Шагапова и другие.

Радий Хабиров сразу же уточнил, что его позиция по данному вопросу осталась неизменной: Куштау будет разрабатываться. По его мнению, никто не позволит остановить стратегическое для страны производство и оставить без работы тысячи людей.

При этом глава Башкирии подчеркнул, что он – сторонник диалога и готов выслушать мнение профессионалов и общественников.