Дэниэл Рэдклифф даст интервью проекту #VKLive и ответит на вопросы пользователей

Ведущий эфира пообщается с актёром о съёмках в картине, а также о том, как он выбирает роли, почему любит посещать Россию и как относится к мемам со своим участием.

Свои вопросы могут задать и пользователи ВКонтакте. Для этого достаточно написать их до 15:00 14 февраля в комментариях к записи с анонсом vk.com/wall-1469_5453. Медиапроекты также могут прислать вопросы от своих редакций пресс-службе VK — три самых интересных попадут в интервью.

Посмотреть эфир можно будет 21 февраля в 21:00 по московскому времени в официальном сообществе «Каскад фильм»: vk.com/cascadefilm