В Уфу приехал актер Сергей Безруков

Он сообщил, что Башкирия получит 5 миллионов рублей на поддержку детских театров из федерального бюджета.

Сергей Безруков посетил региональный избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина как его доверенное лицо.

Именно по инициативе артиста в России стали больше помогать детским театрам. В прошлом году Сергей Безруков возглавил общественный совет проекта «Театры – детям», который в нынешнем году уже стал частью объединенного проекта «Культура малой Родины».

- Самое главное, что объединили три проекта, но не их финансирование. Очень боялся, что если объединят финансирование, то детским театрам средства достанутся по остаточному принципу. Пока на Башкортостан выделено около 5 млн рублей, но будет еще дополнительное финансирование, - сказал Сергей Безруков.

Артист убежден, что сегодня особенно актуально помогать детским театрам, чтобы они могли конкурировать с современными кинотеатрами на равных.

- Многим театрам нужны не только дорогие постановки, но и капитальные ремонты. Впечатление детей о театре должно начинаться с того, в каком зале они находятся, на каких креслах сидят. Для детей нужно делать все самое красивое и масштабное, ведь это их первое впечатление об искусстве и театре, - отметил он.