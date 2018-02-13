В Уфе стоимость утечки информации об умершем доходит до 10 тысяч рублей

Об этом заявил Марсель Ахметов, исполнительный директор МБУ «Комбинат спецобслуживания Уфы».

Сегодня, 13 февраля, на пресс-завтраке, организованном изданием «Коммерсантъ-Башкортостан», состоялась встреча представителей администрации Уфимского района, участников рынка ритуальных услуг, независимых экспертов с журналистами. В мероприятии также приняли представители традиционных религиозных конфессий. Темой для обсуждения послужил вопрос развития ритуальных услуг в Уфе и Уфимском районе. Одним из самых обсуждаемых стал вопрос о продаже информации об умерших людях.

- Это актуально, к сожалению. У нас стоимость такой утечки стоит до 10 тысяч рублей с человека. Информация оплачивается правоохранительным органам, врачам, и включается в общую смету оказания ритуальных услуг. Бороться с этим можно только на федеральном уровне, - рассказал исполнительный директор МБУ «Комбинат спецобслуживания Уфы» Марсель Ахметов. - Кроме того, в распространении такой информации зачастую виноваты сами родственники усопших, поскольку, когда к ним в дом приходят по 10 ритуальных агентов, они стараются избавиться от них как можно быстрее, оплачивая все услуги. Тем самым обеспечивая спрос.

Эксперты посоветовали напрямую обращаться в правоохранительные органы. В пример Ахметов привел случай из Новосибирска, где за систематическую утечку информации об умерших людях осудили местного майора полиции на 4,5 года. Мужчина за несколько лет заработал около 180 тысяч рублей за продажу информации. В Уфе и республике таких случаев реального наказания не было. Однако Ахметов уточнил, что возможно привлечение к дисциплинарной ответственности.

Эксперт рассказал и о других шокирующих случаях на рынке ритуальных услуг республики, когда на транспорте, перевозящем пищевые продукты, возят гробы. И при этом непонятно, кто за это отвечает и осуществляют ли после мойку транспортного средства.

- Бывали случаи, когда маршрутка перевозила гроб, а потом — пассажиров, - заявил Ахметов.

При этом на вопрос о том, сколько в сфере имеется легальных ритуальных компаний, а сколько «черных» ритуальщиков, эксперты ответить затруднились.

Ранее мы писали о том, что в скорой помощи Уфы не нашли повода для наказания за «сливы» ритуальщикам. Главный врач Республиканской станции скорой медпомощи и Центра медицины катастроф Марат Зиганшин признался, что старается не обсуждать тему сотрудничества его подчиненных с ритуальными компаниями. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в редакции издания «Коммерсант-Уфа».