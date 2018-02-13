В Башкирии в феврале и марте будет семь дополнительных выходных

Поскольку 23 февраля и 8 марта являются нерабочими праздничными днями, в целях рационального использования времени работниками было вынесено постановление правительства России о переносе выходных дней, сообщили в пресс-службе министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики.

Выходной день с субботы 6 января перенесен на пятницу 9 марта. Продолжительность работы в четверг 22 февраля и среду 7 марта сокращается на один час. Итого, выходными днями будут 23, 24 и 25 февраля, 8, 9, 10 и 11 марта 2018 года.