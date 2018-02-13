В Башкирии суд наказал штрафом заместителя начальника КбЖД по теруправлению

За то, что тот не выполнил требование прокурора.

В Башкирии заместитель начальника Куйбышевской железной дороги по территориальному управлению заплатит штраф за неисполнение законных требований прокурора, сообщили в Уфимской транспортной прокуратуре.

Решение по делу вынес сегодня мировой судья судебного участка по Ленинскому району Уфы.

- Заместитель начальника Куйбышевской железной дороги по территориальному управлению Н. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, с назначением административного наказания в виде штрафа в две тысячи рублей, - сообщили в Уфимской транспортной прокуратуре. - В ходе ранее проведенной Уфимской транспортной прокуратурой проверки в действиях должностных лиц ОАО «РЖД» выявлены нарушения требований Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», с целью устранения которых в адрес заместителя начальника Куйбышевской железной дороги внесено представление.

Были нарушены требования статьи 10 ч.1 п. 2 ФЗ-59. Руководитель в установленный законом месячный срок не среагировал, за что и был наказан.