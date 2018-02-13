В Башкирии переселенцам из аварийного жилья построили дома с недоделками
В трех домах, которые предназначались для переселенцев из аварийного жилья, нарушались градостроительное законодательство, технические регламенты, строительные нормы и правила, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В доме в Ишимбае не было водостока, выхода на кровлю и ограждения на ней, также не было благоустройства придомовой территории. В Стерлитамаке в доме протекала водосточная система на крыше, отслаивалась краска на потолке и были некачественно установлены сантехника и розетки. В селе Кандры Туймазинского района в доме была нарушена система теплоснабжения в жилом помещении и отсутствовала стяжка на потолке.
После прокурорского вмешательства в Ишимбае и Стерлитамаке недоделки устранены, виновников привлекли к дисциплинарной и административной ответственности. А в Туймазинском районе ход строительных работ находится на контроле прокуратуры.