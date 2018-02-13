В Башкирии переселенцам из аварийного жилья построили дома с недоделками

В доме в Ишимбае не было водостока, выхода на кровлю и ограждения на ней, также не было благоустройства придомовой территории. В Стерлитамаке в доме протекала водосточная система на крыше, отслаивалась краска на потолке и были некачественно установлены сантехника и розетки. В селе Кандры Туймазинского района в доме была нарушена система теплоснабжения в жилом помещении и отсутствовала стяжка на потолке.