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Робот-собака от компании Boston Dynamics теперь может открывать двери
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Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о том, как формировать привычку инвестировать.
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Робот-собака от компании Boston Dynamics теперь может открывать двери

Сегодня, 15:01Общество
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