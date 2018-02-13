Робот-собака от компании Boston Dynamics теперь может открывать двери

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Разработчики из компании Boston Dynamics (США) научили робота-собаку открывать двери.
Как написала газета «Известия», ролик с показом новых функций робота специалисты выложили в Сеть.
На видео демонстрируется робот-собака, которая не может покинуть комнату. На помощь ему приходит другой робот-манипулятор, открывающий дверь, и оба робота покидают помещение.
Напомним, компания Boston Dynamics является одной из самых известных компаний по производству антропоморфных и анималистичных роботов, передвигающихся на двух или четырех конечностях.
В июне прошлого года технологическая компания SoftBank Group из Японии купила Boston Dynamics, сумма сделки не раскрывалась.
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