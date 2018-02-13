Официально: Крематорий в Уфе появится тогда, когда его построят в Казани
Напомним, что в октябре прошлого года мэр Уфы Ирек Ялалов заявил, что крематорий городу необходим, но, по разным причинам, в ближайшие годы его все же не построят.
- Услуга кремации востребована. Зачастую люди вынуждены кремировать тела в соседних городах, бывают такие житейские ситуации, когда тела надо перевозить в другой город. Этот вопрос мы тщательно прорабатываем, учитывая, конечно, традиции, мнения представителей различных религиозных конфессий по этому поводу. Но могу сказать точно — в ближайшие годы крематория в Уфе не будет, - заявил тогда Ялалов на онлайн-стриме.
По словам заместителя главы администрации Уфимского района Гульнары Юлчуриной, тогда компания вложилась в подготовку земельного участка и осознавала все риски.
- Есть некоторое лобби, которое ставит вопрос строительство крематория вообще. Когда мы проводили опрос среди жителей района, в большинстве все были "за". Однако, когда вопрос заходил о строительстве крематория на определенном участке, люди начинали сопротивляться, - заявила Гульнара Юлчурина на пресс-завтраке «Коммерсантъ-Башкортостан».
По словам исполнительного директора МБУ «Комбинат спецобслуживания Уфы» Марселя Тагирова, крематорий Уфе необходим, поскольку у граждан должна быть альтернатива захоронения.
- Из Уфы в год примерно 5-7 человек обращаются за услугами кремации. Ездят в соседние Челябинск, Екатеринбург, - говорит Ахметов. - Знаете, мы часто ведь ориентируемся на Казань, так что если в Казани построят крематорий, то и у нас в Уфе точно появится.
Представители традиционных конфессий ожидаемо выступили против строительства крематория.
Член Духовного управления мусульман РБ Ахмет-хазрат Ахмеров, узнав о количестве желающих кремировать, задался вопросом — насколько целесообразно вообще его строить.
- Для Ислама это табу, - лаконично заявил священнослужитель и спросил о том, есть ли возможность строительства отдельного мусульманского кладбища в Уфе, учитывая, что нынешнее уже перезахоронено.
- По законодательству мы имеем право на такую землю. Желающие есть, мы даже готовы выкупить землю, - заключил Ахмеров.
Протоиерей Ромил Гареев также поддержал Ахмерова, заявив, что церковь не одобряет кремацию. В некоторых случаях не читается даже молитва за упокой.
- К кремации РПЦ относится со снисхождением. Если это необходимость, связанная с разного рода причинами, то прах в любом случае должен быть предан земле, - заключил он.