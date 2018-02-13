Хотите сказку? Приходите к нам! Книги Матвея Радченко купила компания "МТС"

К благотворительной акции "Медиакорсети" присоединился башкирский филиал ПАО «МТС. Сотрудники приобрели крупную партию книг 10-летнего Матвея Радченко, который болен неизвестной болезнью.

- Матвей поразил нас своим оптимизмом, упорством,стремлением сделать мир добрее, - прокомментировали в башкирском филиале "МТС". - Его книгу сказок с удовольствием читали наши дети и родители! Наш филиал желает Матвею скорейшего выздоровления,успеха в начинаниях,исполнения желаний!

Напомним, 10-летней Матвей тяжело болен неизвестной болезнью. У мальчика случаются острые кризы, и избежать регулярной реанимации можно только посредством лечения минеральными водами в Железноводске. Через продажу книг сказок Матвея, которые изданы на деньги спонсора, мама надеется собрать деньги на очередное лечение.