49 журналистов Башкирии написали письма протеста против снижения зарплаты

Сотрудники редакций двух государственных изданий, не сговариваясь, написали письма в адрес руководства республики и страны после того, как узнали о предстоящем снижении зарплаты.

В распоряжение редакции Медиакорсети попали тексты двух писем, которые независимо друг от друга отправили в высокие инстанции сотрудники двух редакций местных СМИ.

Первое протестное письмо, как выяснилось, ушло в адрес президента России Владимира Путина еще в декабре прошлого года. Его подписали девять сотрудников редакции газеты «Истоки».

- Дело в том, что с созданием медиахолдинга гонорары в газете "Истоки" урезали в три раза, были сокращены пятеро сотрудников редакции, а зарплаты остальных довели до минимума. У меня, например, самая большая корреспондентская зарплата -10 тысяч рублей. Остальные получают по 5 тысяч, это полставки, - рассказала Медиакорсети корреспондент газеты «Истоки», известная журналистка и поэтесса Светлана Гафурова.

В своем письме на имя главы государства журналисты «Истоков» поведали о сложившемся положении дел.

- Газета «Истоки» является единственной в республике культурной и литературной газетой на русском языке. В ее коллективе трудятся известные не только в республике, но и в стране и в мире поэты, прозаики, люди культуры... Это уникальный коллектив. В рейтинге 20 ведущих СМИ компании «Медиалогия» газета «Истоки» всегда занимает достойное место, чаще всего опережая, кстати, газету «Республику Башкортостан». Поэты, корреспонденты газеты не один год проводят встречи в школах и библиотеках с читателями и работниками культуры. Также газета организованно проводит выезды по районам и городам, знакомит людей с великим наследием русской культуры, литературы поэзии. с авторами-современниками, - говорится в письме журналистов газеты «Истоки» на имя Владимира Путина. - Редакция газеты просит вас лично поддержать нашу газету. Посодействовать с организацией подписки среди учреждений культуры и образования. В нашей газете «Истоки» не было индексации уже пять лет. Заработная плата наших сотрудников не составляет 15-ти тысяч рублей. В 2014 году, в Год Литературы в России, гонорар за публикацию в газете был понижен с 800 рублей до 360 рублей.

По словам Светланы Гафуровой, в ближайшее время в редакции ожидают проверку гострудинспекции, которую авторы письма связывают с последствиями письма главе государства.

Тем временем совершенно независимо от коллектива газеты «Истоки» появилось похожее письмо от журналистов газеты «Республики Башкортостан», которое подписали 40 человек. Оно появилось после того, как 17 января руководство ГУП «Издательский дом «Республика Башкортостан» своим приказом утвердило новое положение об условиях оплаты труда в филиалах холдинга, каковыми являются все государственные издания в республике, включая районные газеты.

- В соответствии с приказом генерального директора ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан" В.М. Хакимовой, который касался всех работников издания, нам сообщили о снижении тарифной ставки до 1867 рублей взамен действующей 2539 рублей. Таким образом, работникам было предложено выполнять те же трудовые функции, но с оплатой на 20 процентов ниже фактически действующей. Данные обстоятельства не устроили всех членов коллектива редакции организации, так как грубо нарушают Трудовой кодекс, - говорится в письме.

Письмо с просьбой вмешаться в ситуации было отправлено в адрес главы Башкирии Рустэма Хамитова, а также в адрес прокуратуры Башкирии - с просьбой дать правовую оценку решению руководства предприятия.

- Вскоре после отправки этих писем к нам в редакцию приходили представители руководства холдинга – юрист и экономист, и пытались нас убедить, что данный приказ был принят в соответствии с действующим федеральным законодательством, которое требует, чтобы в едином предприятии у всех работников одной и той же категории были одинаковые оклады. Поскольку после создания Издательского дома «Республика Башкортостан» все государственные издания вошли в него, получается, что у нас у всех будет одинаковый оклад. Таким образом взамен действующей тарифной ставки в 2539 рублей у нас должна быть с 1 апреля текущего года тарифная ставка в 1867 рублей. Мы считаем, что наша зарплата после этого сократится. Однако нас пытались убедить, что уровень оплаты труда будет для нас сохранен за счет компенсационных и стимулирующих выплат. Но ведь все они привязаны к размеру оклада и соответственно тоже уменьшатся, - считает источник в редакции.

Уточним, что зарплата журналистов госизданий складывается из оклада, уральского коэффициента, надбавок за звание, стимулирующих выплат и гонораров. По словам работников редакции газеты «Республика Башкортостан», за последние 3-5 лет их жалованье год от года становится все меньше. Они пересчитали свою будущую зарплату с учетом обещанных руководством выплат и пришли к выводу, что она сократится на 30 процентов.

- С такой постановкой вопроса мы категорически не согласны, - подчеркнул в беседе с корреспондентом Медиакорсети представитель трудового коллектива редакции газеты «Республика Башкортостан». – Сейчас зарплата нашего журналиста со всеми выплатами, надбавками и гонорарами едва достигает 25 тысяч рублей в месяц. А после ее уменьшения как нам жить? У каждого есть семьи. И почему при намерении уравнять зарплату всем работникам холдинга ее не подняли до уровня наших работников, а срезали до уровня сотрудников районных изданий?

- Этих писем я не видела, в данном случае как представитель работодателя, я узнала постфактум. Позиция трёх главредов – газет «Республика Башкортостан», «Башкортостан» и «Кызыл Тан» - была изложена в ноябрьском письме главе Башкирии, мы выражали обеспокоенность низкими зарплатами в отрасли, - сообщила Медиакорсети руководитель редакции «Республика Башкортостан» Эльза Хорева.

- У всех ставка станет 10 500 рублей с 1 апреля, нам сказали, что выбили в правительстве РБ коррелирующий коээфициент 5-5,7. Что касается конкретно нас, то у нас зарплата никак не изменилась с 2011 года, но исчезли надбавки - матпомощь к отпуску. Количество журналистов сокращено везде, работаем с большим перегрузом. Не верим что, к примеру, с 2019 года наши зарплаты повысятся, как нам обещают. Сельские газеты, где редактора получали по 11 тыс рублей, после "уравниловки" с 1 апреля, конечно, теперь будут получать больше. Но вопрос: за счет кого? За счет сотрудников, которые притаскивают рекламу с улицы на 280-350 тыс рублей в год, фактически полностью отбивая свою зарплату? Где они найдут продажников-изготовителей (авторов рекламы такого уровня)? Большое количество журналистов городских газет уже сейчас ищут работу, - поделился своим мнением с Медиакорсетью сотрудник одной из районных газет на условиях анонимности. - Районки деградируют в боевые листки администраций.

Сегодня, 13 февраля, в редакции «Республики Башкортостан» побывал руководитель Агентства по печати и СМИ РБ Борис Мелкоедов и встретился с коллективом. В своем небольшом выступлении Борис Мелкоедов заверил, что зарплата журналистов с 1 апреля не пострадает. Он сообщил, что намерен каждый день приезжать в редакцию и готов пообщаться отдельно с каждым сотрудником.

- Да, я побывал в редакции «Республики Башкортостан» сегодня, и в ближайшее время буду встречаться лично с каждым сотрудников. Основная цель – хочу понять, как повысить эффективность работы в редакции, в том числе и поднять доходы. Уточню, что на сегодняшний день сотрудники редакции «Республики Башкортостан» являются самыми высокооплачиваемыми среди государственных СМИ региона. Данный приказ от 17 января, который вызвал их недовольство, был издан на основании решения правительства России. Мы не имеем возможности поднять зарплату всем работникам СМИ региона до уровня существующих окладов сотрудников «Республики Башкортостан», не позволяют существующие фонды оплаты труда холдинга. Поэтому было принято оптимальное решение. Поймите, мы не против повышения зарплаты журналистов, мы только «за». Но мы хотим понимать, за что и кому будет повышаться зарплата, чтобы существовала реальная эффективность их труда, а не просто одним махом всем повысить зарплату независимо от вклада каждого человека в общее дело, - уточнил Борис Мелкоедов в беседе с корреспондентом Медиакорсети.

Примечательно, что двумя вышеупомянутыми письмами в адрес высоких инстанций журналисты «Республики Башкортостан» не ограничились и отправили с нарочным еще одно письмо адресату федерального уровня. В нем журналисты, помимо зарплаты, попросили также обратить внимание на ситуацию с цензурой их издания. Как оказалось, с недавних пор от них требуют согласовывать все публикации с неизвестным человеком под ником «Иванов», для этого материалы отправляются по электронной почте.

- Кто этот мутант, презревший Конституцию Российской Федерации и закон о СМИ, держится в тайне, — написали авторы письма.

- Я не знаю, о чем в данном случае ведется речь, - сказал Борис Мелкоедов. - Мне такие факты неизвестны. Если сотрудники газеты столкнулись с такими нарушениями, они имеют полное право обратиться в Роскомнадзор или правоохранительные органы с просьбой защитить их права.

Свой комментарий по этому поводу дал Ростислав Мурзагулов, который ранее работал в администрации президента Башкирии и курировал взаимодействие власти со СМИ.

- Прямой цензуры я старался не допускать нигде, где работал, поскольку это неэффективно. Из-под палки хороший пиар не сделаешь. Именно поэтому государственные СМИ в большинстве случаев - неэффективны. А вот башкирские районки, кстати, всегда были эффективны вполне. Им главное было - не мешать делать важные материалы о новом базарчике в райцентре, о появлении новых сортов рассады и тому подобном, тогда весь район продолжал оставаться благодарным читателем. Ну, а в какой-то момент можно было и что-то политическое тихонечко там пропускать. Не знаю, что засбоило в этой некогда стройной системе сейчас. Но, вероятнее всего, это общефедеральный тренд на снижение госрасходов на СМИ. Он настойчиво устанавливается уже несколько лет, и единственное, что можно сделать в Башкирии, - постепенное разгосударствление. Районкам в этой парадигме будет выжить трудно. Но, вероятнее всего, рынок создаст новые районки уже без административной помощи, - пояснил Ростислав Мурзагулов.

- Самое удивительное — что глас вопиющего прозвучал только сейчас. Традиционные СМИ Башкирии оказались в пасынках у региональных властей - как со стороны финансового блока правительства Башкирии, которое планомерно «оптимизирует» неполитические и не бравурные СМИ, близкие простому народу, так и со стороны главы республики который никак не может забыть «информационную блокаду», устроенную ему его предшественником в должности главного федерального инспектора 17 лет назад, - считает публицист и медиаменеджер Шамиль Валеев, который, кстати, с 2010 по 2016 год был главным редактором государственного информагентства "Башинформ". - Независимая пресса не нравится руководству в силу того, что выявляет слабость регионального механизма управления, "зависимая" - в силу того, что не выполняет функцию пиара личного вклада вождей в процветание региона. Что касается конкретного повода для ропота - выравнивания тарифной сетки в холдинге - не вижу чего-то принципиально нового или особо катастрофического. Просто у коллег кончается терпение, и я их хорошо понимаю. Нынешним властям региональные СМИ кажутся корпоративным боевым листком, и не более. История с «мутантом Ивановым» — это вопиющий прокол башкирского «Белого дома». Прямое нарушение запрета на цензуру. Думаю, имеющегося, опубликованного материала достаточно для органов прокуратуры, чтобы организовать проверку соблюдения законодательства о печати и выявления фактов воспрепятствования профессиональной деятельности журналиста.