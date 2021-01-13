В Уфе в суде изучили фейки, сделанные главарем шайки, напавшей на топ-менеджера УМПО

Пришлось это делать защите – были проведены, как минимум, три исследования, подтвердившие: Токарев такое проделывал неоднократно, он является автором этой поддельной переписки, и он никак не мог изготовить скриншоты на телефонах марки Samsung, как он это заявлял раньше. То есть три исследования полностью подтверждают, что на следствии Токарев говорил неправду и оговаривал Евстафьева, а в суде сказал правду, сознавшись в оговоре и подделке переписки. Но суд отказывает в оглашении результатов всех исследований.