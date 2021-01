Накануне вечером в Калининском районе Уфы произошла авария на сетях теплоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты.

Под отключение попали пять девятиэтажных и три двухэтажных здания. На месте устраняют аварию и восстанавливают нормальный режим работы отопления сотрудники ООО «БашРТС». Им также предстоит выяснить причину произошедшего. Для местных жителей и обогрева подъездом спасатели подготовили тепловые пушки. Ситуация на контроле Управления гражданской защиты.

