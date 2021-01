В Перми простились с бывшим директором школы №100 Людмилой Усольцевой.

Как сообщает properm.ru, она руководила коллективом школы, где еще и преподавала английский язык, свыше 20 лет. По некоторым данным, причиной смерти Усольцевой, которой было 65 лет, стал COVID-19. По отзывам коллег, она была настоящим профессионалом и руководителем. В 90-е годы прошлого века Усольцева был директором пермской гимназии №1.

