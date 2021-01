В одном из приютов под Уфой сняли видео, как овчарка загрызла щенка из-за куска мяса

Уфимка Маргарита Никандрова опубликовала жуткие фотографии и видео из приюта для собак «Доброта», расположенном в поселке Новоалександровка под Уфой. По словам автора поста, в приюте животные от голода едят друг друга, а трупы собак сжигают на костре.

— Ни разу не видела, чтобы их стерилизовали или кастрировали, про прививки от бешенства, глистогонное молчу вообще. Этим занимаемся мы зоозащитники! Срочно приют закрыть. Провести проверку и всех собак раздать в нормальные приюты и на передержку волонтерам! — призывает автор видео. Video: Со страницы Маргариты Никандровой Как Mkset рассказала директор приюта Елена Жданова, данные посты и видео были распространены со специально созданных для этого страниц в соцсетях. Она считает, что есть люди, которые пытаются завладеть её приютом при помощи скандала в интернете. Photo: vk.com — Я знаю, кто это сделал. По выходным в приюте нас нет, приезжают волонтеры. Как раз в этот день известные мне люди подкупили сторожа и попросили сжечь труп собаки. Насчет щенка. В тот день там была волонтер и еще одна женщина. Лично она кинула кусок мяса кавказкой овчарке, к нему же подбежал щенок и кавказец его, естественно, перекусил. Такое бывает, за этим не уследишь, особенно когда под присмотром находятся не 50 и не 100 собак, — объясняет Елена Жданова. По словам женщины, её недоброжелатели намеренно собрали все негативные кадры воедино, чтобы настроить людей и волонтеров против владельцев приюта. На сегодняшний день в приюте содержится более 300 собак. Елена Жданова уверяет, что все они привиты и многие из них стерилизованы.

