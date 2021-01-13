В одном из приютов под Уфой сняли видео, как овчарка загрызла щенка из-за куска мяса

В одном из приютов под Уфой сняли видео, как овчарка загрызла щенка из-за куска мяса

Вчера, 14:07ОбществоКарина МамаеваPhoto: скриншот видео
Уфимка Маргарита Никандрова опубликовала жуткие фотографии и видео из приюта для собак «Доброта», расположенном в поселке Новоалександровка под Уфой. По словам автора поста, в приюте животные от голода едят друг друга, а трупы собак сжигают на костре.

— Ни разу не видела, чтобы их стерилизовали или кастрировали, про прививки от бешенства, глистогонное молчу вообще. Этим занимаемся мы зоозащитники! Срочно приют закрыть. Провести проверку и всех собак раздать в нормальные приюты и на передержку волонтерам! — призывает автор видео.

Video:Со страницы Маргариты Никандровой

Как Mkset рассказала директор приюта Елена Жданова, данные посты и видео были распространены со специально созданных для этого страниц в соцсетях. Она считает, что есть люди, которые пытаются завладеть её приютом при помощи скандала в интернете.

Photo:vk.com

— Я знаю, кто это сделал. По выходным в приюте нас нет, приезжают волонтеры. Как раз в этот день известные мне люди подкупили сторожа и попросили сжечь труп собаки. Насчет щенка. В тот день там была волонтер и еще одна женщина. Лично она кинула кусок мяса кавказкой овчарке, к нему же подбежал щенок и кавказец его, естественно, перекусил. Такое бывает, за этим не уследишь, особенно когда под присмотром находятся не 50 и не 100 собак, — объясняет Елена Жданова.

По словам женщины, её недоброжелатели намеренно собрали все негативные кадры воедино, чтобы настроить людей и волонтеров против владельцев приюта. На сегодняшний день в приюте содержится более 300 собак. Елена Жданова уверяет, что все они привиты и многие из них стерилизованы.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы