В одном из приютов под Уфой сняли видео, как овчарка загрызла щенка из-за куска мяса

— Я знаю, кто это сделал. По выходным в приюте нас нет, приезжают волонтеры. Как раз в этот день известные мне люди подкупили сторожа и попросили сжечь труп собаки. Насчет щенка. В тот день там была волонтер и еще одна женщина. Лично она кинула кусок мяса кавказкой овчарке, к нему же подбежал щенок и кавказец его, естественно, перекусил. Такое бывает, за этим не уследишь, особенно когда под присмотром находятся не 50 и не 100 собак, — объясняет Елена Жданова.