В Госдуме предложили выплачивать пенсии семьям медработников, погибших от Covid-19

— Согласно данным, которые собирают сами медработники, число погибших почти вдвое больше. В любом случае смертность врачей от COVID-19 в нашей стране является аномально высокой по мировым меркам. Это означает, что государство не обеспечило медиков должной защитой для безопасной работы с инфекцией и тем более обязано поддержать тех, кто потерял родных и близких в борьбе с пандемией.