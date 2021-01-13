В Башкирии из-за арктического циклона похолодает до -35 градусов

В пятницу ожидается значительное потепление. Вместе с ним нагрянут и осадки. На территории республики пройдет снег, местами с дождем. Следует быть осторожнее с гололедом и налипанием снега на деревья и провода. Ветер юго-восточный, южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -11,-16 градусов, днем -4,-9 градусов.