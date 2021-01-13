В Башкирии из-за арктического циклона похолодает до -35 градусов

В Башкирии из-за арктического циклона похолодает до -35 градусов

Вчера, 06:00ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Завтра, 13 января, в Башкирии местами пройдет небольшой снегопад. Ветер ожидается слабый, однако температура воздуха достигнет рекордной отметки. Ночью в республике похолодает до -35 градусов, днем будет держаться на уровне -19,-24 градусов.

14 января ночью будет чуть теплее. Минимальная температура воздуха может достигнуть -32 градусов. Днем ожидается -11,-16 градусов, по северу до -20 градусов. Местами пройдет небольшой снег, но в целом осадки не ожидаются.

В пятницу ожидается значительное потепление. Вместе с ним нагрянут и осадки. На территории республики пройдет снег, местами с дождем. Следует быть осторожнее с гололедом и налипанием снега на деревья и провода. Ветер юго-восточный, южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -11,-16 градусов, днем -4,-9 градусов.

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