Накануне, 12 января, в Кировский районный суд города Уфы поступило исковое заявление в отношении рэпера Моргенштера. К слову, Алишер Моргенштерн является уроженцем Уфы.

Истец обратился в суд с заявлением, где требует защитить его интеллектуальные права на музыкальное произведение. Он считает, что популярный музыкант использовал его произведение. Напомним, в декабре 2020 года прокуратура подала иск в районный суд Санкт-Петербурга с требованием запретить на территории России песню Моргенштерна под названием «Я съел деда».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter