Пробка на год: почему реконструкция одной развязки сковала всю дорожную сеть Уфы

Впрочем, от публичной порки на еженедельном совещании легче никому не стало. Источник «Коммерсанта», близкий к администрации главы РБ, отметил, что вопросы с альтернативными маршрутами следовало решать еще летом, но городские власти заранее не смогли предусмотреть все негативные последствия от проведения работ. В результате пробки и последующее недовольство населения заставили власти сомневаться в «экспертном» решении полностью перекрыть путепровод и искать решения уже после формального старта работ в ручном режиме. Так, премьер-министр республики с рабочей поездкой посетил место работ и предложил варианты для настройки ситуации. В частности, для снижения напряженности и создания упорядоченного движения на заездах на старый и новый мосты с ул. Валиди на проспект Салавата Юлаева решено установить дорожные знаки «направления движения по полосам», а чтобы разгрузить съезд с дороги Уфа-Дема на магистраль Уфа-Аэропорт рассматривается возможность перенести остановку «Школьная».