Пробка на год: почему реконструкция одной развязки сковала всю дорожную сеть Уфы

Не прошло и недели с момента начала реконструкции дорожной развязки на пересечении проспекта Салавата Юлаева и ул. Валиди, а планы на этот участок на 1,5 года вперед уже успели дать мощную трещину и породить серьезное недовольство со стороны населения.

Летом 2020-го власти Башкирии планировали объявить 2021 год Годом дорог. Тематический год должен был помочь в развитии дорожной сети в регионе и улучшить состояние дорог. Как в воду глядели: не успели закончиться новогодние праздники — Уфу сковали девятибалльные пробки из-за реконструкции развязки на пересечении проспекта Салавата Юлаева и ул. Валиди. По прогнозам властей ремонт продлится до ноября текущего года, но город лихорадит уже сейчас — спустя несколько дней после начала работ. И это при том, что перекрыли далеко не все, что предполагалось. Полгода на закупку Аукцион на реконструкцию транспортной развязки был объявлен еще в июле 2020 года и проходил в форме открытого конкурса. Правда, в августе ФАС по жалобе участника торгов (уфимская «Строительная артель имени Ларионова») настояла на аннулировании закупки. После закупка вновь была объявлена уже в формате конкурса с ограниченным участием. В сентябре победителем этого конкурса был признан «Уралмостострой». Компания стала единственной, кто подал заявку, и обязалась выполнить работы за начальную (максимальную) стоимость — 892,9 млн руб. Вскоре ФАС отменила ее по жалобе компании «СтройКомУфа», которая потребовала внести изменения в конкурсную документацию: заказчик — Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы — не в полной мере указал данные в техзадании к аукциону и сослался в документах на отсутствующий файл. В итоге в октябре был объявлен новый конкурс и единственного участника — «Уралмостострой» — вновь признали победителем. Планируется, что большую часть работы профинансирует региональный бюджет, из бюджета города выделят 26,7 млн руб. Все работы по реконструкции участка должны быть полностью завершены до конца августа 2022 года. 2 ноября был заключен муниципальный контракт с АО «Уралмостострой» на выполнение работ. Как сообщает мэрия, на основании результатов статического моделирования, выполненного специализированной организацией ООО «Лаборатория транспортных систем», на период реконструкции принята оптимальная схема движения, предусматривающая полное перекрытие путепровода с устройством регулируемых пересечений проспекта Салавата Юлаева. Эта работа позволит сократить сроки строительства на пять месяцев и открыть движение на новом путепроводе в ноябре 2021 года. Далее будут продолжены работы по реконструкции съездов. Добавим, что учредителями АО «Уралмотострой» выступают компании «Юникс», «Фа «Милком-Инвест» и ЗАО «Депозитарно-клининговая компания». Организация образована в 1994 году. Совокупные активы на конец 2019 года составляют 4,1 млрд руб., выручка — 3,6 млрд, чистая прибыль 54,5 млн руб. Photo: ufacity.info Транспортный предприниматель Олег Арефьев считает, что исходя из документов, которые ему удалось найти, проект предположительно разрабатывал сам исполнитель реконструкции. — В принципе криминального в этом ничего нет, но сложно надеяться, что в этом проекте он исходил из интересов города и его жителей, он исходил из своих возможностей и учитывал свое удобство. Не исключено, что авральное ускорение данного объекта являлось определенной компенсацией данному подрядчику за лишение его контракта на строительство моста в створе ул. Интернациональной, за который он год бился с УФАСом на одной стороне с тогда еще Госкомтрансом. Стоит отметить, что ряд соседних городов в процессе строительства/реконструкции/ремонта крупных дорожных развязок обошелся без полного закрытия путепроводов. Так, например, «Правда ПФО» приводит в качестве примера проект строительства нового Московского моста в Чебоксарах: сначала вплотную к старому путепроводу возвели половину нового и перебросили на него весь поток, затем старый путепровод демонтировали и на его месте возвели вторую половину нового. Смета дороже, сроки — больше, но обошлось без коллапсов. Photo: ufacity.info Наиболее эффективный вариант Начальник Мостотряда N30 АО «Уралмостострой» Василий Чекуров пояснил, что проект реконструкции разрабатывался АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» и прошел экспертизу еще в 2017 году. — Проводились контрольные замеры пропускной способности развязки, которые выявили необходимость в увеличении габарита проезжей части. Путепровод был рассчитан в конце 80-х — начале 90-х и предполагал другие нагрузки. Кроме того, сейчас строится новый мост через реку Белую в створе улицы Воровского. После его введения в эксплуатацию автопотоки по направлениям Уфа-Аэропорт существенно увеличится. Моделирование показало, что если сейчас не приступить к реконструкции развязки, то мы придем к коллапсу, и тогда действительно будут пробки. По словам и. о. начальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации Уфы Константина Паппе, заранее рассматривались разные схемы организации дорожного движения, которые были предложены специалистами Школы высшей экономики. В итоге выбрали наиболее эффективный вариант, который предусматривает наименьшее количество образуемых пробок. 12 января, перекрыта половина полос путепровода Photo: ufacity.info По словам Василия Чекурова, в результате ремонта пропускная способность на этом участке вырастет на треть. Пока же городу придется около года «с пониманием относиться к временным неудобствам»: для проведения ремонта было перекрыто движение по путепроводу, а в качестве альтернативы транспортные потоки было решено пустить по скоростной магистрали — проспекту Салавата Юлаева. — Все проектные решения были приняты с учетом увеличения ежегодной нагрузки на транспортную сеть. ВШЭ смоделировала транспортные потоки с учетом ограничений: да, будет увеличение нагрузки потоков, формирование хвостов пробки, снижение общей скорости, но они, скажем так, не являются критическими. Реконструкция развязки позволит на несколько десятилетий забыть о растущей нагрузке на этом участке, — добавил Василий Чекуров. Заместитель главного инженера МУЭП «Уфагорсвет» Руслан Яхиббаев заявил, что по результатам работы дорожной развязки в новом режиме 9 января было проведено «порядка пяти корректировок с увеличением пропускной способности по возникшим затруднениям по проспекту Салавата Юлаева». Как было озвучено на круглом столе с участием представителей заказчика, подрядной организации и других задействованных структурных подразделений, это было сделано в выходной, без максимального трафика. Представитель заказчика почеркнул, что первый день прошел «вполне успешно». На том же обсуждении прозвучали предложения отказаться от услуг подрядчика и пригласить зарубежных специалистов, которые якобы справятся с поставленной задачей быстрее и качественнее. Василий Чекуров подчеркнул, что «Уралмостстрой» является довольно сильной организацией и уже 70 лет трудится на башкирской земле, причем построила все внеклассные мосты по Уфе и по всему региону, при этом до сих пор их работа не оборачивалась какими-либо неприятными инцидентами. В первый рабочий день 11 января за несколько километров до места ремонта образовались девятибалльные пробки — утром и вечером, аналогичная ситуация повторилась и 12 числа. Photo: https://t.me/gordievuzelufa Планы меняются во время работы Для решения проблемы властям пришлось вновь включать «ручное управление регионом». На совещании 11 января Радий Хабиров поставил «двойку» тем, кто отвечал за информирование населения о перекрытии движения на проспекте Салавата Юлаева из-за реконструкции и поручил председателю правительства Башкирии Андрею Назарову разобраться в ситуации. Стоит отметить, что первые сообщения о начале реконструкции в СМИ появились лишь накануне Нового года, а общественность традиционно лишь поставили перед фактом очередного усложнения городской жизни. — Люди здесь вполне обоснованно жалуются, у меня тоже появилось сперва желание после массового обращения ко мне в социальных сетях стукнуть кулаком по столу и запретить строительство. Но такими методами мы ничего не построим тогда. Нам надо самим меняться и людям тщательно все объяснять. Photo: pravitelstvorb.ru Впрочем, от публичной порки на еженедельном совещании легче никому не стало. Источник «Коммерсанта», близкий к администрации главы РБ, отметил, что вопросы с альтернативными маршрутами следовало решать еще летом, но городские власти заранее не смогли предусмотреть все негативные последствия от проведения работ. В результате пробки и последующее недовольство населения заставили власти сомневаться в «экспертном» решении полностью перекрыть путепровод и искать решения уже после формального старта работ в ручном режиме. Так, премьер-министр республики с рабочей поездкой посетил место работ и предложил варианты для настройки ситуации. В частности, для снижения напряженности и создания упорядоченного движения на заездах на старый и новый мосты с ул. Валиди на проспект Салавата Юлаева решено установить дорожные знаки «направления движения по полосам», а чтобы разгрузить съезд с дороги Уфа-Дема на магистраль Уфа-Аэропорт рассматривается возможность перенести остановку «Школьная». На данный момент известно, что в тестовом режиме мост решено полностью перекрыть на три дня 16–18 января: если будут «большие пробки», план реконструкции развязки придется пересматривать. — Принимать окончательное решение — закрываем мост частично или полностью — мы будем после того, как будет понятно, насколько эффективно мы сможем отрегулировать автопоток. А это произойдёт как только мы завершим анализ и утвердим решение у Главы Республики. Здесь многое зависит от того, какие альтернативные маршруты мы сможем предложить людям, куда и в каком объеме будет перенаправлен нынешней машинопоток, — сказал Андрей Назаров. Экономист Рустем Шайахметов считает, что предложенная схема объездных путей — неэффективная. Во-первых, новая пропускная способность сильно меньше — как в случае с ближайшими улицами Кирова, Бакалинской, Октябрьской революции, Сун-Ят-Сена, так и в случае въезда в город через Затон. Во-вторых, проспект Салавата Юлаева — непрерывная магистраль, и «разрезание» ее светофорами приведет к дорожному коллапсу. На данный момент успешно, по мнению эксперта, может сработать лишь организация одностороннего движения по ул. Набережной с выездом по ул. Генерал-губернатора Перовского на ул. Валиди. Photo: ufacity.info Эксперт Олег Арефьев, анализируя ситуацию, подчеркнул, что власти сами не совсем понимают, что происходит, и не контролируют процесс. Об этом говорит и поспешность, с которой принято решение о закрытии путепровода, и не совсем подходящее время для ограничения движения с точки зрения сезона, и путаница, в результате которой анонсировались одни схем движения, а пока по факту работают другие. — Сроки ремонта уже срываются, при том, что сам ремонт еще не начался, в связи с возникновением технических трудностей при организации полноценной схемы объезда. Расчеты «московских специалистов» треснули от уха до уха еще до полного введения ограничений и времени рассчитать полноценную новую схему просто нет, значит нас ждут непредсказуемые экспромты с непонятными ни для кого последствиями. В реальности коллапс еще не наступил, да, движение особенно в пики сильно затруднено, но до полноценных проблем еще с одной стороны и далеко и с другой стороны очень близко. За ситуацией на развязке можно следить через камеры Уфанета. P. S. Злополучную развязку сдадут в следующем году, но это только начало — об этом намекнул Радий Хабиров на минувшем совещании в правительстве республики: — Далее начнём заниматься ремонтом старого моста через реку Белую. Ближайшие четыре-пять лет будут очень сложными.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter