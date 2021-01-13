Политолог-американист озвучил возможные пути отстранения от власти Дональда Трампа

Политолог-американист озвучил возможные пути отстранения от власти Дональда Трампа

Вчера, 16:06ОбществоPhoto: flickr.com
Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин дал свою оценку событиям, которые сейчас происходят в США. Эксперт оценил шансы действующего президента страны Дональда Трампа остаться у власти.

Как сообщает RT, специалист считает, что в действующих реалиях существуют два возможных сценария развития событий. Первый — это процедура импичмента, когда главу государства отстраняют от власти после судебного разбирательства. Второй — отстранение президента от выполнения обязанностей посредством решения вице-президента и кабинета министров.

Реализация первого сценария займет слишком много времени — потому что в нем должны быть задействованы и палата представителей, и сенат, и провести импичмент в сжатые сроки не представляется возможным. К тому же, сенаторы могут собраться для заседания только 19 января — за день до того, как нынешний президент должен уступить свой пост следующему, победившему в голосовании. Одного дня для проведения процедуры импичмента будет недостаточно, поэтому более реальным представляется второй план развития событий — когда вице-президент США объявит о том, что глава государства не может выполнять свои обязанности в полном объеме по ряду причин. Такое решение вице-президент должен принимать совместно с кабинетом министров. Однако Майкл Пенс, который сейчас занимает должность вице-президента, достаточно четко обозначил свою позицию на этот счет — что он не будет принимать такое решение. Поэтому в теории эти два возможных сценария развития событий останутся нереализованными.

По словам Ярыгина, представители демократической партии постараются помешать Трампу бороться за место в конгрессе, если он будет поддерживать республиканцев в следующем электоральном цикле через два года, а также помешают ему участвовать в президентской гонке через четыре года.

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