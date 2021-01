13 января северная столица получила примерно 20 000 доз вакцины от коронавируса.

По словам представителя городского комитета по здравоохранению, препараты распределят по всем пунктам вакцинации равномерно. При этом есть пункты, в которых вакцина заканчивается быстрее, чем в других. Ранее СМИ писали, что в Петербурге пока не записывают граждан на вакцинацию в связи с нехваткой препаратов, пишет infox.ru. Всего в северной столице были привиты более 14 000 человек. До конца недели будут использованы еще 8500 доз вакцины.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter