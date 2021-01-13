Новгородская область на 14 дней продлевает режим самоизоляции

В региональном оперштабе отметили, что число ковидных пациентов в Новгородской области за последнюю неделю снизилось на 5%. При этом медики стали чаще фиксировать заражение у граждан пенсионного возраста. Также, согласно медицинской статистике, у 19% заразившихся КОВИД протекает бессимптомно, а у 60% в легкой форме.