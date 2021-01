Новгородская область на 14 дней продлевает режим самоизоляции

Губернатор региона Андрей Никитин подписал приказ о двухнедельном продлении режима самоизоляции.

Как сообщает infox.ru, режим продлен для лиц, имеющих хронические заболевания, а также для граждан, возраст которых превышает 65 лет. Если лица, чей возраст 60 лет и выше, работают, то они могут получить оплачиваемый больничный. В региональном оперштабе отметили, что число ковидных пациентов в Новгородской области за последнюю неделю снизилось на 5%. При этом медики стали чаще фиксировать заражение у граждан пенсионного возраста. Также, согласно медицинской статистике, у 19% заразившихся КОВИД протекает бессимптомно, а у 60% в легкой форме.

