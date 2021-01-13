Новгородская область на 14 дней продлевает режим самоизоляции

Новгородская область на 14 дней продлевает режим самоизоляции

Вчера, 21:57ОбществоPhoto: pixabay.com
Губернатор региона Андрей Никитин подписал приказ о двухнедельном продлении режима самоизоляции.

Как сообщает infox.ru, режим продлен для лиц, имеющих хронические заболевания, а также для граждан, возраст которых превышает 65 лет. Если лица, чей возраст 60 лет и выше, работают, то они могут получить оплачиваемый больничный.

В региональном оперштабе отметили, что число ковидных пациентов в Новгородской области за последнюю неделю снизилось на 5%. При этом медики стали чаще фиксировать заражение у граждан пенсионного возраста. Также, согласно медицинской статистике, у 19% заразившихся КОВИД протекает бессимптомно, а у 60% в легкой форме.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы