В Башкирии министерство транспорта и дорожного хозяйства выбрало подрядчика, который организует авиаперевозки чиновников на вертолетах. Итоги аукциона подвели накануне, сообщается на сайте госзакупок.

Победителем, получившим госконтракт, стал единственный участник аукциона - АО «Ютэйр-вертолетные услуги». За организацию перелетов подрядчик получит ровно три миллиона рублей, при этом стоимость одного летного часа будет составлять более 169 тысяч рублей. В условиях закупки указано, что вертолет должен развивать скорость от 220 километров в час. Вместимость воздушного судна должна составлять от 5 до 14 мест. Пассажиров будут обслуживать в залах официальных лиц и делегаций.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter