Михаил Дегтярев: нужно исключить лишние начисления за вывоз мусора

В конце 2020 года глава Хабаровского края Михаил Дегтярев решил приостановить реализацию “мусорной” реформы, чтобы не допустить повышения тарифов за вывоз ТКО, а после новогодних праздников в краевом правительстве обсудили возможные решения этого вопроса.

«В декабре мы решили на время приостановить реформу для того, чтобы исключить лишние начисления за вывоз мусора. Сейчас перед нами стоит задача оперативно вернуть прежнюю систему вывоза ТКО, пока специалисты отточат все нюансы реформирования», - заявил Михаил Дегтярев, передает transsibinfo.com. Напомним, что речь идет о реформе, позволяющей контролировать образование свалок и ликвидацию отходов. В Хабаровском крае она стартовала летом, когда регион переживал непростые политические события. “Мусорную” реформу попросту не проработали как следует, что, в свою очередь, привело к проблемам в ее реализации. Например, не все коммунальные службы были готовы быстро перейти на новую систему расчета стоимости услуг вывоза мусора, из-за чего граждане стали получать счета с двойными начислениями. Кроме того, оказалось, что в регионе трудно найти компанию, которая взяла бы на себя функции регоператора. Тем более что сегодня край имеет только шесть законных объектов для приема отходов, тогда как незаконных свалок порядка 80. В ходе обсуждения «мусорной» реформы говорилось и о качестве оказываемых услуг по вывозу мусора. На это часто жалуются жители. В частности, за новогодние праздники на региональную горячую линию поступило свыше сотни подобных жалоб. По информации министерства ЖКХ, на более чем 70% обращений удалось отреагировать достаточно быстро, а по остальным жалобам нарушения еще устраняют. Отмечается, что во время выступления врио губернатора отдельно упомянул северные территории края. «Вероятно, что для северных районов будет лучшим решение о возврате к госоператору. При этом без субсидий в децентрализованной зоне люди просто не смогут оплачивать экономически обоснованный тариф», - подчеркнул он.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter