КИК «На Успенской» вышел в финал ежегодного конкурса ТОП ЖК

— Мы очень рады, что «На Успенской» в очередной раз получил заслуженную оценку среди профессионалов отрасли. Этот квартал регулярно подтверждает свой статус уникального проекта. В 2018 вошёл в ТОП 5 лучших строящихся жилых комплексов бизнес-класса страны по итогам федеральной премии Urban Awards и занял 1 место в проекте «Стройконтроль» на РБК Уфа. А в 2020 году одержал заслуженную победу в федеральной премии ТОП ЖК в номинации «Дома повышенной этажности РБ». А этот год мы начинаем с финала премии ТОП ЖК 2021 в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Республике Башкортостан», — поделилась Наталья Всесвятская, ведущий PR-специалист ГК «Первый Трест».