КИК «На Успенской» вышел в финал ежегодного конкурса ТОП ЖК

КИК «На Успенской» вышел в финал ежегодного конкурса ТОП ЖК

Вчера, 15:10ОбществоPhoto: ГК «Первый Трест»
ГК «Первый Трест» вновь подтвердила своё лидерство. Клубный исторический квартал «На Успенской» вышел в финал Ежегодного градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Республике Башкортостан».

Все жилые комплексы оценивались экспертами сферы недвижимости по 106 критериям среди которых такие важные для комфорта характеристики, как: социальная инфраструктура в пешей доступности, благоустройство и безопасность дворового пространства, эргономика планировочных решений и конечно же архитектурные особенности проекта.

Мы очень рады, что «На Успенской» в очередной раз получил заслуженную оценку среди профессионалов отрасли. Этот квартал регулярно подтверждает свой статус уникального проекта. В 2018 вошёл в ТОП 5 лучших строящихся жилых комплексов бизнес-класса страны по итогам федеральной премии Urban Awards и занял 1 место в проекте «Стройконтроль» на РБК Уфа. А в 2020 году одержал заслуженную победу в федеральной премии ТОП ЖК в номинации «Дома повышенной этажности РБ». А этот год мы начинаем с финала премии ТОП ЖК 2021 в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Республике Башкортостан», — поделилась Наталья Всесвятская, ведущий PR-специалист ГК «Первый Трест».

Напомним, что в 2020 году ГК «Первый Трест» ввела в эксплуатацию уже второй дом в клубном историческом квартале «На Успенской» — «Никольский». Ранее был сдан «Бекетовский». На сегодняшний день уже более 500 семей обрели свой дом в этом квартале.

Справка о компании: ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ, входит в топ-3 застройщиков Республики Башкортостан, на данный момент возводит более 500 000 кв. м в Уфе — это 7 жилых комплексов: клубный дом «Соты», ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера», ЖК «Биосфера Высота», ЖК «На Успенской», ЖК «Новатор» и ЖК Grand& Grand.

ЖК Уфимский кремльДом Соты УфаУфимский кремльГК Первый трестКлубный дом сотыПервый ТрестЖК Новатор
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы