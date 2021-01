КИК «На Успенской» вышел в финал ежегодного конкурса ТОП ЖК

ГК «Первый Трест» вновь подтвердила своё лидерство. Клубный исторический квартал «На Успенской» вышел в финал Ежегодного градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Республике Башкортостан».

Все жилые комплексы оценивались экспертами сферы недвижимости по 106 критериям среди которых такие важные для комфорта характеристики, как: социальная инфраструктура в пешей доступности, благоустройство и безопасность дворового пространства, эргономика планировочных решений и конечно же архитектурные особенности проекта. — Мы очень рады, что «На Успенской» в очередной раз получил заслуженную оценку среди профессионалов отрасли. Этот квартал регулярно подтверждает свой статус уникального проекта. В 2018 вошёл в ТОП 5 лучших строящихся жилых комплексов бизнес-класса страны по итогам федеральной премии Urban Awards и занял 1 место в проекте «Стройконтроль» на РБК Уфа. А в 2020 году одержал заслуженную победу в федеральной премии ТОП ЖК в номинации «Дома повышенной этажности РБ». А этот год мы начинаем с финала премии ТОП ЖК 2021 в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Республике Башкортостан», — поделилась Наталья Всесвятская, ведущий PR-специалист ГК «Первый Трест». Напомним, что в 2020 году ГК «Первый Трест» ввела в эксплуатацию уже второй дом в клубном историческом квартале «На Успенской» — «Никольский». Ранее был сдан «Бекетовский». На сегодняшний день уже более 500 семей обрели свой дом в этом квартале. Справка о компании: ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ, входит в топ-3 застройщиков Республики Башкортостан, на данный момент возводит более 500 000 кв. м в Уфе — это 7 жилых комплексов: клубный дом «Соты», ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера», ЖК «Биосфера Высота», ЖК «На Успенской», ЖК «Новатор» и ЖК Grand& Grand.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter