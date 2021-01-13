Иск к Моргенштерну, задержание «кармаскалинцев» и смерть щенка. Итоги дня в Башкирии

В Уфе и Кармаскалах снова начались обыски и задержания участников конфликта, который произошел в ноябре 2020 года. По неподтвержденным данным, задержаны шесть человек.
В приюте «Доброта» под Уфой сняли видео, как овчарка загрызла щенка из-за куска мяса. Уфимка заявила, что в приюте животные от голода едят друг друга, а трупы собак сжигают на костре.
В Кировский суд Уфы поступил иск в отношении популярного рэпера Моргенштерна. Заявитель считает, что исполнитель использовал его музыкальное произведение.
Комиссия проверила видеозаписи Рамили Саитовой на YouTube, где общественница возмутилась установкой поклонного креста в городе Башкирии армянами. Эксперты выявили призыв к нарушению прав и свобод человека по признакам национальной и (или) религиозной принадлежности, отношения к религии.
Башкирский певец Элвин Грей стал обладателем грантовых средств в 30 миллионов рублей на реализацию музыкального шоу «Яны мон».
Власти Башкирии продолжают решать проблемы, связанные с закрытием развязки в Уфе. Премьер-министра правительства Андрей Назаров опубликовал схему движения в столице Башкирии.