Башкирские нефтяники восстанавливают лесные ресурсы республики

Лесовосстановительная программа «Башнефти» (входит в структуру «Роснефти») в минувшем году охватила в Башкирии свыше 60 гектаров молодого леса, высажено свыше 240 тысяч саженцев хвойных деревьев. Более четверти из них обрели новые место обитания на особо охраняемых природных территориях.

Так, на территории Бирского зоологического заказника, который расположен в границах Бирского, Дюртюлинского, Бураевского и Мишкинского районов республики, башкирские нефтяники высадили более 17 тыс. деревьев. По словам специалистов, помимо всего прочего, это позволит создать условия для увеличения численности популяции редкой птицы — орлана-белохвоста, занесенного в Красную книгу России. Это четвертая по размерам птица в Европе, чей размах крыльев достигает 2 — 2,5 метра. В частности, широкая полоса молодого ельника, высаженного башкирскими нефтяниками, скоро должна отгородить высокоствольный лиственный лес, где традиционно гнездится орлан-белохвост, от деятельности людей на близлежащих берегах Белой. Это сделано специально, чтобы не беспокоить птиц во время вывода потомства. Photo: ПАО АНК "Башнефть" Кроме того, вновь созданный участок хвойного леса поспособствует росту численности мелких млекопитающих, а это напрямую повлияет на расширение кормовой базы редкого хищника. Как утверждают специалисты, на территории Бирского заказника обитают около 400 видов европейских и сибирских представителей фауны, из которых европейская норка, выдра и несколько видов птиц занесены в Красную книгу. Чтобы обеспечить максимальную приживаемость саженцев, «Башнефть-Добыча» — основной оператор АНК «Башнефть» по разведке и добыче углеводородного сырья — привлекла экспертов привлекла экспертов в области воспроизводства лесных ресурсов. Специалисты проанализировали особенности почвы, климата и фауны во всех местах посадок — на основе этих данных удалось подобрать оптимальные породы деревьев. — Качество посадочного материала, приобретенного предприятием для высадки, очень высокое! Очевидно, что заготовка сеянцев произведена со строжайшим соблюдением технологии. Такой щепетильный подход к отбору саженцев и проведённая по всем правилам подготовка отведенных участков к посадке позволяют прогнозировать высокую приживаемость высаженных деревьев, — оценил работу лесничий Бирского и Янтузовского участковых лесничеств Андрей Десяткин во время посадки деревьев в Бирском зоозаказнике. Photo: ПАО АНК "Башнефть" Также в числе крупных посадок — 34 тыс. саженцев сосны, которые нефтяники высадили в проектируемом природном парке «Крыкты» (Абзелиловский район). Новые деревья призваны сохранить самобытный ландшафт территории, уникальность которого отмечена Академией наук Башкортостана и Всемирным фондом дикой природы. В 2021 году «Башнефть» намерена продолжить масштабную деятельность по восстановлению лесов на территории республики.

