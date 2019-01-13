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В шкафчике обычной уборщицы в Уфе найдены 800 тысяч рублей
Сюжеты:
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В шкафчике обычной уборщицы в Уфе найдены 800 тысяч рублей

13 января, 15:20ОбществоТатьяна МайороваФото: КП-Уфа
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