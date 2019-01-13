В шкафчике обычной уборщицы в Уфе найдены 800 тысяч рублей

Удивительная находка была сделана на днях на третьем этаже ТЦ «Ультра» во время ремонта раздевалки персонала. Подробности сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на свой анонимный источник.

Разбирая шкафчики в преддверие ремонта рабочие неожиданно обнаружили в одном из них восемьсот тысяч рублей. Выяснилось, что шкафчик ранее принадлежал уборщице.

Вскоре обладательница немалой суммы объявилась сама. Ею оказалась женщина, которая раньше работала там, она сочла собственный шкафчик на работе самым надежным местом для хранения накопленных средств. Женщина явилась проверить сохранность денег и устроила скандал, обнаружив их пропажу. Была вызвана полиция.

-Да, действительно, сотрудники полиции приезжали вчера в этот торговый центр. Наряд вызвала сама уборщица, которая заявляла, что у нее похитили 800 тысяч рублей. Как удалось выяснить, никто у нее ничего не похищал, история завершилась благополучно, - обрисовали ситуацию в пресс-службе МВД по РБ.

- Женщине предложили опознать свою сумку среди других вещей, обнаруженных во время разбора шкафчиков. После того, как пропажа обнаружилась, все мирно разошлись, - рассказал представитель МВД по РБ Максим Родионов.