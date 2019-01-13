В Башкирии начнется обязательное чипирование домашних животных

Башкирия станет пилотным регионом по обязательному чипированию. Об этом сообщил канал БСТ со ссылкой на ветеринарную службу РБ.

Примечательно, что данный процесс коснется не только крупного и мелкого рогатого скота, а также кошек, собак, грызунов и даже птиц. Эта процедура, по словам специалистов, абсолютно безболезненна, она предполагает обязательное наличие имени у любого и чипируемых домашних питомцев, а также формирование родословной животного. Теперь в случае пропажи животного можно будет легко найти его хозяев по микросхеме, вживленной в шею.

Как пояснили чиновники, это не связано с введением новых налогов. При этом владельцы приютов и зоомагазинов предвидят новые расходы, поскольку им придется чипировать животных в процессе их реализации. Нужно будет также делать это вьобязательном порядке в случае совместной с животным поездки за рубеж. Уточняется, то данная услуга будет стоить 500 рублей в то время, как раньше ее цена доходила до 2-3 тысяч рублей.